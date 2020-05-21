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8:25   21 Мая 2020
Экономика

Специалист рассказал о трех сценариях развития мировой экономики после пандемии

Специалист рассказал о трех сценариях развития мировой экономики после пандемии

Три сценария развития экономических систем будет у стран после пандемии коронавируса. Об этом заявил управляющий МФЦ "Астана" Кайрат Келимбетов.

Государства с мощными экономиками будут продолжать самоизоляцию и после пандемии, сообщил специалист. По его мнению, первым сценарием развития является сдерживание самоизоляции и самодостаточности экономических систем. Келимбетов считает, что США могут пойти по такому варианту развития. Эксперт отметил, что также намечается усиление национальных государств.

Мощная поддержка банков и предприятий на национальном уровне является вторым сценарием развития экономик после пандемии. Таким способом был встречен кризис в 2008-2010 годах, отметил специалист. По словам экономиста, России и Казахстану будет трудно пойти по этому сценарию, но они могут из этого извлечь только преимущества.

Создание торговых блоков между странами будет третьим сценарием, по мнению эксперта. Разделение на макрорегионы и финансовые системы будут играть важную роль в будущем. США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия могут создать свой торговый блок, подытожил специалист.

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Автор: Кристина Мокроусова
#экономика #пандемия #коронавирус

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