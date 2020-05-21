Авиакомпания "Аэрофлот" разрешит дважды поменять даты и направление билетов без штрафа

Российская авиакомпания "Аэрофлот" предоставит своим клиентам возможность дважды переоформить билеты, которые были куплены до 1 мая 2020 года, без штрафных санкций.

Пассажиры смогут изменить даты и направление дважды, сообщает РИА Новости. Если клиент авиакомпании переоформит билеты на рейсы, запланированные до 31 декабря этого года, но сохранит при этом маршрут и класс обслуживания, то разницу в тарифах оплачивать не придется. Срок действия билета будет продлен до 30 апреля 2021 года.

В случае изменения даты, маршрута, класса обслуживания нужно будет доплатить разницу в стоимости уже купленного ранее билета и нового. При отмене рейса "Аэрофлот" предлагает скидку в 15% от действующего тарифа на новый полет.

Отмечается, что для переоформления билетов приезжать в офис не нужно. Необходимо до конца года обратиться или в контакт-центр, или в агентство, где был приобретен билет.

Россия практически полностью прекратила авиасообщение с другими странами в связи с пандемией коронавируса. Остались курсировать гуманитарные, грузовые, почтовые рейсы.