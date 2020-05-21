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8:05   21 Мая 2020
Политика

США заблокировали в ООН заявление РФ с осуждением вторжения в Венесуэлу

США заблокировали в ООН заявление РФ с осуждением вторжения в Венесуэлу

США заблокировали принятие Советом Безопасности ООН предложенного Россией заявления, осуждающее вмешательство во внутренние дела Венесуэлы и посягательство на ее суверенитет.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил в Twitter, что в предложенном Россией заявлении нет никаких обвинений, в тексте прописана поддержка базовых принципов, пишет RT.

"Он был "убит" постпредством США спустя девять минут после начала процедуры принятия по умолчанию", — отметил Полянский.

В первых числах мая Министерство обороны Венесуэлы сообщило, что всех военных части республики перевели в состояние боевой готовности после того, как в страну попытались проникнуть колумбийские боевики.

В итоге венесуэльская армия задержала на побережье у города Ла Гуайра несколько членов боевиков, которые имели в своем распоряжении катера, автомобили и фальшивые документы. Во время спецоперации погибли восемь нападавших, двоих задержали, в итоге один из них оказался агентом управления по борьбе с наркотиками США.

 

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Автор: Василий Пименов
#россия #сша #заявление #венесуэла

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