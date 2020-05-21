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 Эндокринолог Мокрышева назвала категорию людей с высоким уровнем смертности с COVID-19

Эндокринолог Мокрышева назвала категорию людей с высоким уровнем смертности с COVID-19
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8:02   21 Мая 2020
Общество

Эндокринолог Мокрышева назвала категорию людей с высоким уровнем смертности с COVID-19

Эндокринолог Мокрышева назвала категорию людей с высоким уровнем смертности с COVID-19

Смертность среди пациентов с COVID-19 и нарушенным обменов веществ в два-четыре раза выше, чем у людей без подобной болезни. Об этом заявила директор ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева

К категории риска относятся люди с системными поражениями, сахарным диабетом, полиорганными нарушениями, болезнями надпочечников и заболеваниями иммунной системы, сообщает специалист. В России около восьми миллионов человек страдают ожирением, а первая стадия диабета наблюдается у 19 миллионов жителей, около 40 процентов страны имеют опухоли щитовидной железы, подчеркнула Мокрышева. Об этом пишет RT. Высокая степень смертности у пациентов с коронавирусом зависит от широкой зоны поражения сердечно-сосудистой системы, почек, а также связан с ослаблением иммунитета и сопротивляемости организма вирусам. Врач рекомендует при нарушении обмена веществ во время самоизоляции соблюдать правильный режим сна, питаться разумно и сбалансировано, выпивая необходимое количество воды. Специалист советует в весенний период, согласовав с врачом дозировку, принимать витамины и не забывать про физические нагрузки.

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Автор: Руслан Неглинный
#витамины #пандемия #коронавирус

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