Эндокринолог Мокрышева назвала категорию людей с высоким уровнем смертности с COVID-19

Смертность среди пациентов с COVID-19 и нарушенным обменов веществ в два-четыре раза выше, чем у людей без подобной болезни. Об этом заявила директор ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева

К категории риска относятся люди с системными поражениями, сахарным диабетом, полиорганными нарушениями, болезнями надпочечников и заболеваниями иммунной системы, сообщает специалист. В России около восьми миллионов человек страдают ожирением, а первая стадия диабета наблюдается у 19 миллионов жителей, около 40 процентов страны имеют опухоли щитовидной железы, подчеркнула Мокрышева. Об этом пишет RT. Высокая степень смертности у пациентов с коронавирусом зависит от широкой зоны поражения сердечно-сосудистой системы, почек, а также связан с ослаблением иммунитета и сопротивляемости организма вирусам. Врач рекомендует при нарушении обмена веществ во время самоизоляции соблюдать правильный режим сна, питаться разумно и сбалансировано, выпивая необходимое количество воды. Специалист советует в весенний период, согласовав с врачом дозировку, принимать витамины и не забывать про физические нагрузки.