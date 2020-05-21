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 ВОЗ заявила о самом большом приросте пациентов с COVID-19 в мире за сутки

ВОЗ заявила о самом большом приросте пациентов с COVID-19 в мире за сутки
8:02   21 Мая 2020
Общество

Вуйнович предупредила о возможности второй вспышки коронавируса в мире

Вуйнович предупредила о возможности второй вспышки коронавируса в мире

Угроза пандемии коронавируса в мире не миновала, вероятно, что будет вторая волна заболевания. Об этом сообщила представительница ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия-24".

Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович отметила, что в городах, где планируется послабление ограничительных мероприятий, население должно осознавать, что распространение COVID-19 в мире может повториться. Она отметила важность адекватной оценки эпидемиологической ситуации в стране и мире людьми. Вуйнович подчеркнула, что риск второй вспышки еще существует.

"Везде, где прошла первая волна, мы предупреждаем, что возможна и вторая волна", - добавила она. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии новой коронавирусной инфекции.

Вся актуальная статистическая информация находится на портале стопкоронавирус.рф.

Ученые из Института иммунологии Ла Холья в Калифорнии ранее заявили, что люди, переболевшие обычной простудой, могут иметь некоторую защиту от коронавирусной инфекции. У них есть шанс не перенести на себе COVID-19.

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Автор: Кристина Мокроусова
#пандемия #коронавирус

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