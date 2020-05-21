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7:36   21 Мая 2020
Общество

Опрос: 86% россиян не нужна помощь психолога в связи с самоизоляцией

Опрос: 86% россиян не нужна помощь психолога в связи с самоизоляцией

Большинство россиян (86%) заявили, что им не понадобится помощь психолога из-за возможных последствий самоизоляции на фоне ситуации с коронавирусом. Получить консультацию психолога хотели бы лишь 7%, сообщает сервис по поиску работы Superjob.

Большинство работодателей также уверены, что консультации не требуются (82%), а необходимость бесед со специалистом во время опроса требуется 9% представителей компаний, пишет ТАСС.

Женщины отмечают необходимость обращения к психологу чуть чаще мужчин (8% и 6% соответственно). Молодежь до 24 лет по сравнению со старшим поколением нуждается в консультациях меньше (4% и 7%). Большее количество желающих посетить психолога зафиксировано среди респондентов, которые работают в этот период удаленно (9%).

Специалисты Superjob  проводили исследование с 15 по 19 мая во всех регионах страны. В нем участвовали 500 представителей российских компаний, отвечающих за подбор персонала, а также 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #опрос #психолог #самоизоляция #коронавирус

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