Доктор Мясников разоблачил фейк о разных целях сторон одноразовой медицинской маски

Мнение о предназначении для разных целей сторон одноразовой медицинской маски является фейком. Об этом заявил врач Александр Мясников YouTube-канале портала стопкоронавирус.рф.

Новое мнение от любителей "теорий заговора" или "фантазеров-психов", что при подтверждении коронавируса медицинскую одноразовую маску нужно носить белой стороной, а при необходимости защититься от вируса надевать синюю стороны, является полным бредом, заявил Мясников.

Доктор отметил, что без разницы какой стороной носить одноразовую медицинскую маску. Главное, чтобы фиксатор плотно закрывал нос. По словам телеведущего, в МЧС подтверждена информация об одинаковой возможности поглощать вирусы как на белой, так и на синей стороне.

В России зафиксировано 309 тысяч человек с подтвержденным новым типом коронавируса. Россия находится на втором месте по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире. Первое место занимает США, где зарегистрировано более 1,5 млн человек с COVID-19.