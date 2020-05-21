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6:25   21 Мая 2020
Общество

Юрист рассказала о возможности обжалования штрафа за нарушение самоизоляции

Юрист рассказала о возможности обжалования штрафа за нарушение самоизоляции

Адвокат, партнер юридической группы "Гришин, Павлова и партнеры" Полина Павлова рассказала о последствиях нарушения режима самоизоляции и ошибочных штрафах.

В случае, если вы имеете действующий пропуск или иные документы, дающие право выхода из дома, вы можете оспорить штраф за нарушение режимов повышенной готовности и самоизоляции. Об этом пишет агентство "Прайм". 

При обращении сотрудников полиции вам необходимо объяснить, для чего вы покинули дом. Юрист напоминает, что россияне могут покидать место проживания для посещения магазина, аптеки или в целях обращения в медучреждение без пропуска. 

По словам Павловой, за нарушение самоизоляции правоохранители могут произвести задержание гражданина, если тот не имеет при себе документов, удостоверяющих личность. Если же есть паспорт, то протокол составляется на месте. 

"Если, несмотря на объяснение, будет составлен протокол об административном правонарушении, его можно обжаловать", — сказала Павлова.

Обжаловать решение можно в суде или в органе, составившем протокол.

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Автор: Борис Нестеров
#пандемия #самоизоляция #коронавирус

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