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6:07   21 Мая 2020
Армия

Борисов поделился итогами испытаний истребителя Су-57

Борисов поделился итогами испытаний истребителя Су-57

Истребитель пятого поколения Су-57, пройдя все госиспытания, подтвердил полный спектр заложенных при его проектировании требований, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

По словам Борисова, госконтракт на поставку более 70 самолетов для оснащения авиационных полков Воздушно-космических сил выполняется согласно установленному графику, пишет РИА Новости.

Су-57 — это российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Его выпустили в 2010 году, а благодаря высокой маневренности и современному комплексу бортового оборудования воздушная боевая машина значительно превосходит своих конкурентов.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #армия #истребитель #су 57

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