Борисов поделился итогами испытаний истребителя Су-57

Истребитель пятого поколения Су-57, пройдя все госиспытания, подтвердил полный спектр заложенных при его проектировании требований, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

По словам Борисова, госконтракт на поставку более 70 самолетов для оснащения авиационных полков Воздушно-космических сил выполняется согласно установленному графику, пишет РИА Новости.

Су-57 — это российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Его выпустили в 2010 году, а благодаря высокой маневренности и современному комплексу бортового оборудования воздушная боевая машина значительно превосходит своих конкурентов.