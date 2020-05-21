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Опубликовано видео взлета самолета ВВС США с первой партией аппаратов ИВЛ для России

Опубликовано видео взлета самолета ВВС США с первой партией аппаратов ИВЛ для России

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5:30   21 Мая 2020
Политика

Опубликовано видео взлета самолета ВВС США с первой партией аппаратов ИВЛ для России

Опубликовано видео взлета самолета ВВС США с первой партией аппаратов ИВЛ для России

Американский военно-транспортный самолет вылетел с базы "Марч" в Калифорнии в штат Мэриленд, а после отправится в Москву.

На борту C-17A Globemaster III ВВС США первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких для помощи России в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник. 

200 аппаратов ИВЛ будут доставлены в Россию из США в ходе нескольких рейсов, как результат договоренности между президентами стран, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Около 50 единиц медоборудования отправили первым бортом. 

Ранее американские ИВЛ приняли во Франции и Мексике. По словам американского лидера, США стали "королями ИВЛ" и производят аппараты "сотнями тысяч" с запасом, поскольку "что-нибудь еще может случиться".

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Автор: Ирина Большунова
#россия #сша #пандемия #коронавирус

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