Опубликовано видео взлета самолета ВВС США с первой партией аппаратов ИВЛ для России

Американский военно-транспортный самолет вылетел с базы "Марч" в Калифорнии в штат Мэриленд, а после отправится в Москву.

На борту C-17A Globemaster III ВВС США первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких для помощи России в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник.

200 аппаратов ИВЛ будут доставлены в Россию из США в ходе нескольких рейсов, как результат договоренности между президентами стран, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Около 50 единиц медоборудования отправили первым бортом.

Ранее американские ИВЛ приняли во Франции и Мексике. По словам американского лидера, США стали "королями ИВЛ" и производят аппараты "сотнями тысяч" с запасом, поскольку "что-нибудь еще может случиться".