ПНС Ливии нашло мнимую причину для отказа от прекращения огня

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии объяснило свой отказ от перемирия тем, что Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара таким образом якобы хочет выиграть время. Об этом заявил глава МИД ПНС Мухаммед аль-Каблауи.

Официальный спикер ЛНА Ахмад Мисмари ранее заявил о формировании зоны безопасности на время священного месяца Рамадан для того, чтобы избежать новых столкновений и предотвратить риски жертв среди мирного населения. Мисмари призвал ПНС Ливии последовать этому примеру и прекратить боевые действия для обеспечения безопасности ливийских граждан, передает его слова Федеральное агентство новостей.

Боевики ПНС Ливии отказалось от установления режима прекращения огня под мнимым предлогом, что это якобы может позволить ЛНА выиграть время с целью наращивания преимущества. Представитель МИД ПНС заявил, что армия Хафтара предложила перемирие, опасаясь потерпеть поражение от триполитанских боевиков.