Глава МИД России Сергей Лавров поздравил своего друга и коллегу Сергея Шойгу с юбилеем

Глава МИД России Сергей Лавров написал обращение к Сергею Шойгу с поздравлениями по случаю 65-летнего юбилея. Он отметил большой вклад, который внес глава Минобороны в укрепление обороноспособности России.

Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров поздравил Министра обороны России Сергея Шойгу с 65-летием. Он подчеркнул, что долгие годы Сергей Кужугетович остается верным другом и товарищем, настоящим патриотом своей страны и профессиональным деятелем высочайшего уровня. Слова поздравления указаны в сообщении, опубликованном на сайте российского Министерства иностранных дел.

Сергей Шойгу прошел трудный и плодотворный жизненный путь, который является для многих примером. У Министра обороны РФ можно поучиться самоотверженности, мужеству и верности долгу, подчеркнул глава МИД РФ. Личные и деловые качества всегда позволяли Шойгу плодотворно трудиться на самых разных и непростых направлениях, отметил Лавров. Он также пожелал Шойгу сохранять богатырское здоровье и продолжать работать на благо России.