Турция проявляет слабость, позволяя эксплуатировать себя сирийским боевикам — Шаповалов

Боевики в Сирии не упускают возможностей эксплуатировать Турцию. Об этом сообщил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Политолог в беседе с ФАН отметил, что переговоры турецкой стороны с боевиками свидетельствуют о слабости турецкого государства. По его словам, это свидетельство несоответствия позиции Турции амбициям и той риторике, с которой она выступает.

Он отметил, что Турция не может выполнить взятые на себя обязательства по соблюдению сочинских соглашений. Речь идет о тех группах боевиков, которые в значительной степени неподконтрольны Анкаре. Боевики эксплуатируют турецкие амбиции и наживаются на Турции, заявил Шаповалов.

Существует вероятность оказания помощи сирийским радикалам и от американской стороны, отметил политолог. Он задался вопросом, с какой же настоящей целью Турция "вставляет палки в колеса" сирийскому правительству, ввязываясь в невыгодный ей конфликт.