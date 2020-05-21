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Турция проявляет слабость, позволяя эксплуатировать себя сирийским боевикам — Шаповалов

Турция проявляет слабость, позволяя эксплуатировать себя сирийским боевикам — Шаповалов

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3:20   21 Мая 2020
Политика

Турция проявляет слабость, позволяя эксплуатировать себя сирийским боевикам — Шаповалов

Турция проявляет слабость, позволяя эксплуатировать себя сирийским боевикам — Шаповалов

Боевики в Сирии не упускают возможностей эксплуатировать Турцию. Об этом сообщил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Политолог в беседе с ФАН отметил, что переговоры турецкой стороны с боевиками свидетельствуют о слабости турецкого государства. По его словам, это свидетельство несоответствия позиции Турции амбициям и той риторике, с которой она выступает.

Он отметил, что Турция не может выполнить взятые на себя обязательства по соблюдению сочинских соглашений. Речь идет о тех группах боевиков, которые в значительной степени неподконтрольны Анкаре. Боевики эксплуатируют турецкие амбиции и наживаются на Турции, заявил Шаповалов.

Существует вероятность оказания помощи сирийским радикалам и от американской стороны, отметил политолог. Он задался вопросом, с какой же настоящей целью Турция "вставляет палки в колеса" сирийскому правительству, ввязываясь в невыгодный ей конфликт.

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Автор: Яна Либерман
#сирия #турция #боевики

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