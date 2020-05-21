Появились подробности задержания вероятного преемника главаря ИГ

Спецслужбы Ирака поделились деталями задержания главаря террористической организации, запрещенной в РФ, "Исламское государство".

Сообщается, что задержанным оказался Абу Ибрахим аль-Хашими аль-Курейши, которого на самом деле зовут Абд аль-Насир Кардаш. Вероятно, что Кардаш руководил ИГ после ликвидации прежнего главаря Абу Бакра аль-Багдади.

Также стало известно, что до участия в ИГ Кардаш был замечен в рядах другой запрещенной в России террористической организации "Аль-Каида". В период с 2011 по 2019 гг. Абд аль-Насир Кардаш возглавлял сирийскую ячейку ИГ. Но уже осенью 2019 года он был схвачен "Демократическими силами Сирии" (SDF). Во время допроса он рассказал, что аль-Багдади скрывается в провинции Идлиб.

Добавим, что в середине осени 2019 года американский президент Дональд Трамп во всеуслышание заявил, будто бы военнослужащие ВС США сумели якобы ликвидировать главаря "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. Однако подтвердить свои слова какими-либо доказательствами Трамп не удосужился.

В Вашингтоне уверяют, что в ходе операции американских сил специального назначения по захвату аль-Багдади, последний подорвал себя с помощью пояса смертника. США утверждают, что останки террориста были сброшены в море. Американское руководство позже добавило, что операция по захвату была согласована с Россией, однако представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал в ответ на это, что РФ никаких действий американцев в тех регионах не зафиксировала.