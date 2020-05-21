Иракские СМИ сообщают о задержании вероятного преемника главаря ИГ

Иракское новостное агентство INA сообщает, что предполагаемый преемник главаря запрещенной в РФ террористической организации ИГ был задержан.

Имя задержанного — Абд аль-Насир Кардаш. Никаких подробностей об обстоятельствах задержания пока не поступало.

Добавим, что в середине осени 2019 года американский президент Дональд Трамп во всеуслышание заявил, будто бы военнослужащие ВС США сумели якобы ликвидировать главаря "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. Однако подтвердить свои слова какими-либо доказательствами Трамп не удосужился.

В Вашингтоне уверяют, что в ходе операции американских сил специального назначения по захвату аль-Багдади, последний подорвал себя с помощью пояса смертника. США утверждают, что останки террориста были сброшены в море.

Американское руководство позже добавило, что операция по захвату была согласована с Россией, однако представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал в ответ на это, что РФ никаких действий американцев в тех регионах не зафиксировала.