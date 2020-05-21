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 Террористы обстреляли четыре населенных пункта в сирийском Идлибе

Террористы обстреляли четыре населенных пункта в сирийском Идлибе
Собянин отметил снижение количества поступающих в больницы Москвы пациентов

Собянин отметил снижение количества поступающих в больницы Москвы пациентов

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1:27   21 Мая 2020
Политика

Собянин отметил снижение количества поступающих в больницы Москвы пациентов

Собянин отметил снижение количества поступающих в больницы Москвы пациентов

Количество пациентов, поступающих в столичные больницы, вышло на уровень месячной давности. Об этом в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Уровень госпитализации в Москве в мае сократился, однако он все еще составляет порядка тысячи пациентов в день, заявил столичный градоначальник. Собянин не исключил, что в текущем месяце количество летальных исходов может возрасти.

Нагрузка на систему здравоохранения растет вместе с увеличением числа тяжелобольных в стационарах, но врачи борются за жизнь каждого пациента, заявил мэр Москвы. Текущая ситуация является естественным процессом, указал Собянин.

По актуальным данным, представленным на сайте стопкоронавирус.рф, всего на территории РФ зафиксировано 308 705 с подтвержденным новым типом коронавируса.

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Автор: Илья Романович
#москва #собянин #пациенты #COVID-19

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