Собянин отметил снижение количества поступающих в больницы Москвы пациентов

Количество пациентов, поступающих в столичные больницы, вышло на уровень месячной давности. Об этом в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Уровень госпитализации в Москве в мае сократился, однако он все еще составляет порядка тысячи пациентов в день, заявил столичный градоначальник. Собянин не исключил, что в текущем месяце количество летальных исходов может возрасти.

Нагрузка на систему здравоохранения растет вместе с увеличением числа тяжелобольных в стационарах, но врачи борются за жизнь каждого пациента, заявил мэр Москвы. Текущая ситуация является естественным процессом, указал Собянин.

По актуальным данным, представленным на сайте стопкоронавирус.рф, всего на территории РФ зафиксировано 308 705 с подтвержденным новым типом коронавируса.