Оперштаб: новых 68 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались в Москве

Число скончавшихся с коронавирусом в Москве достигло 1794 человек. Об этом сообщил московский оперативный штаб.

Оперативный штаб Москвы зарегистрировал 68 новых умерших пациентов с подтвержденным COVID-19. Погибшим также была диагностирована пневмония и сопровождающие хронические заболевания. Об этом свидетельствует информация издания РИА новости.

Общее число умерших с COVID-19 в Москве достигло отметки в 1726 человек. За прошедшие сутки погибли 75 человек с коронавирусной инфекцией.

Число пациентов с положительными тестами на коронавирусную инфекцию, поступающих в больницы Москвы, снизилось до уровня месячной давности, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Каждый день с коронавирусом госпитализируется около тысячи человек в тяжелом состоянии. По его словам, столичная система здравоохранения начала разгружаться.