Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Оперштаб: новых 68 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались в Москве

Оперштаб: новых 68 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались в Москве

 Террористы обстреляли четыре населенных пункта в сирийском Идлибе

Террористы обстреляли четыре населенных пункта в сирийском Идлибе
Мединский отреагировал на материал немецких СМИ о "советских оккупантах"

Мединский отреагировал на материал немецких СМИ о "советских оккупантах"

 Суд США временно не раскроет Палате представителей материалы "расследования Мюллера"

Суд США временно не раскроет Палате представителей материалы "расследования Мюллера"
Арбатова: отказ вернуть РФ памятник Коневу вызван страхом перед реакцией Европы

Арбатова: отказ вернуть РФ памятник Коневу вызван страхом перед реакцией Европы

 ВОЗ заявила о самом большом приросте пациентов с COVID-19 в мире за сутки

ВОЗ заявила о самом большом приросте пациентов с COVID-19 в мире за сутки
Оперштаб: новых 68 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались в Москве

Оперштаб: новых 68 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались в Москве

 Террористы обстреляли четыре населенных пункта в сирийском Идлибе

Террористы обстреляли четыре населенных пункта в сирийском Идлибе
Мединский отреагировал на материал немецких СМИ о "советских оккупантах"

Мединский отреагировал на материал немецких СМИ о "советских оккупантах"

 Суд США временно не раскроет Палате представителей материалы "расследования Мюллера"

Суд США временно не раскроет Палате представителей материалы "расследования Мюллера"
Арбатова: отказ вернуть РФ памятник Коневу вызван страхом перед реакцией Европы

Арбатова: отказ вернуть РФ памятник Коневу вызван страхом перед реакцией Европы

 ВОЗ заявила о самом большом приросте пациентов с COVID-19 в мире за сутки

ВОЗ заявила о самом большом приросте пациентов с COVID-19 в мире за сутки
0:42   21 Мая 2020
Общество

Оперштаб: новых 68 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались в Москве

Оперштаб: новых 68 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались в Москве

Число скончавшихся с коронавирусом в Москве достигло 1794 человек. Об этом сообщил московский оперативный штаб.

Оперативный штаб Москвы зарегистрировал 68 новых умерших пациентов с подтвержденным COVID-19. Погибшим также была диагностирована пневмония и сопровождающие хронические заболевания. Об этом свидетельствует информация издания РИА новости.

Общее число умерших с COVID-19 в Москве достигло отметки в 1726 человек. За прошедшие сутки погибли 75 человек с коронавирусной инфекцией. 

Число пациентов с положительными тестами на коронавирусную инфекцию, поступающих в больницы Москвы, снизилось до уровня месячной давности, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Каждый день с коронавирусом госпитализируется около тысячи человек в тяжелом состоянии. По его словам, столичная система здравоохранения начала разгружаться.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#рф #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...