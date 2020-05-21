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 Террористы обстреляли четыре населенных пункта в сирийском Идлибе

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0:29   21 Мая 2020
Общество

Террористы обстреляли четыре населенных пункта в сирийском Идлибе

Террористы обстреляли четыре населенных пункта в сирийском Идлибе

Члены запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" обстреляли населенные пункты в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев.

Российские военные зафиксировали по одному обстрелу населенных пунктов Кафер-Мус, Руайха, Мааррет-Мухос и Дахр-Эль-Кебир. Контр-адмирал добавил, что за прошедший день обстрелов со стороны протурецких незаконных вооруженных формирований не было зарегистрировано.

Армейская авиация провела воздушное патрулирование по маршруту от аэродрома Квайрес.

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Автор: Яна Либерман
#сирия #идлиб #цпвс

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