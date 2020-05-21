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Мединский отреагировал на материал немецких СМИ о "советских оккупантах"

Мединский отреагировал на материал немецких СМИ о "советских оккупантах"

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0:25   21 Мая 2020
Политика

Мединский отреагировал на материал немецких СМИ о "советских оккупантах"

Мединский отреагировал на материал немецких СМИ о "советских оккупантах"

Журналистам немецкого телеканала MDR, назвавшим группу советских войск в ГДР "оккупантами", нужно внимательнее изучать исторические факты о взаимоотношениях стран. С таким заявлением выступил помощник президента России Владимир Мединский.

Немецкий телеканал MDR показал в эфире сюжет о взаимоотношениях СССР и ГДР, в котором советских солдат назвали "оккупантами". Журналисты телеканала отметили,что якобы Москва и Берлин в 80-х годах прошлого века формально поддерживали союз между странами.

Мединский рассказал, что история взаимоотношений двух крупных государств насчитывает много столетий. Он напомнил, что Россия и Германия не только дружила все эти годы, но и имела военный конфликт, завершившийся в 1945-м году прошлого века. 

Нюрнбергский трибунал и документы ООН четко объяснили, кто являлся захватчиком и оккупантом во Второй мировой войне. По словам Мединского, сегодня необходимо напомнить обществу об истории объединения Германии в 1990-м году и непосредственную роль и заслугу в этом Советского Союза.

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Автор: Руслан Неглинный
#германия #ссср

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