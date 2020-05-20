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 Суд США временно не раскроет Палате представителей материалы "расследования Мюллера"

Суд США временно не раскроет Палате представителей материалы "расследования Мюллера"
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Оперштаб: новых 68 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались в Москве

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 Террористы обстреляли четыре населенных пункта в сирийском Идлибе

Террористы обстреляли четыре населенных пункта в сирийском Идлибе
Мединский отреагировал на материал немецких СМИ о "советских оккупантах"

Мединский отреагировал на материал немецких СМИ о "советских оккупантах"

 Суд США временно не раскроет Палате представителей материалы "расследования Мюллера"

Суд США временно не раскроет Палате представителей материалы "расследования Мюллера"
Арбатова: отказ вернуть РФ памятник Коневу вызван страхом перед реакцией Европы

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23:40   20 Мая 2020
Политика

Суд США временно не раскроет Палате представителей материалы "расследования Мюллера"

Суд США временно не раскроет Палате представителей материалы "расследования Мюллера"

Верховный суд США не стал раскрывать Палате представителей материалы большого жюри по делу о "вмешательстве России" в выборы. Об этом сообщили в Reuters.

В 2017 году Министерство юстиции США назначило Роберта Мюллера на пост спецпрокурора. Именно он пытался доказать "вмешательство" России во внутренние политические дела США. За два года Мюллер не смог найти ни одного доказательства, в итоге подтвердив отсутствие сговора между Трампом и РФ. 

Так называемое расследование Мюллера обошлось американским налогоплательщикам в 30 миллионов долларов. Эксперты утверждали, что обвинения в адрес России являются внутренней борьбой демократов и республиканцев.

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Автор: Кристина Мокроусова
#суд #сша #расследование

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