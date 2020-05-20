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Оперштаб: новых 68 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались в Москве

Оперштаб: новых 68 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались в Москве

 Террористы обстреляли четыре населенных пункта в сирийском Идлибе

Террористы обстреляли четыре населенных пункта в сирийском Идлибе
Мединский отреагировал на материал немецких СМИ о "советских оккупантах"

Мединский отреагировал на материал немецких СМИ о "советских оккупантах"

 Суд США временно не раскроет Палате представителей материалы "расследования Мюллера"

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23:22   20 Мая 2020
Общество

Путин наградил Небензю и Захарову орденами Почета за добросовестную дипломатическую службу

Путин наградил Небензю и Захарову орденами Почета за добросовестную дипломатическую службу

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил орденами Почета двух российских дипломатов. Документ опубликован в среду, 20 мая на официальном портале правовой информации.

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о вручении государственных наград РФ. Отмечается, что Путин наградил двумя орденами Почета политиков Марию Захарову и Василия Небензю за добросовестную дипломатическую службу.

Владимир Путин также официально наградил сотрудника посольства по особым поручениям МИД РФ Андрея Аветисяна за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю дипломатическую службу.

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Автор: Василий Пименов
#путин #рф #общество

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