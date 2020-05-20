Путин наградил Небензю и Захарову орденами Почета за добросовестную дипломатическую службу

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил орденами Почета двух российских дипломатов. Документ опубликован в среду, 20 мая на официальном портале правовой информации.

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о вручении государственных наград РФ. Отмечается, что Путин наградил двумя орденами Почета политиков Марию Захарову и Василия Небензю за добросовестную дипломатическую службу.

Владимир Путин также официально наградил сотрудника посольства по особым поручениям МИД РФ Андрея Аветисяна за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю дипломатическую службу.