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Группа врачей Минздрава РФ прибыла в Дагестан для помощи в борьбе с COVID-19

Группа врачей Минздрава РФ прибыла в Дагестан для помощи в борьбе с COVID-19

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23:09   20 Мая 2020
Политика

Группа врачей Минздрава РФ прибыла в Дагестан для помощи в борьбе с COVID-19

Группа врачей Минздрава РФ прибыла в Дагестан для помощи в борьбе с COVID-19

Министерство здравоохранения Дагестана сообщило о прибытии в республику группы врачей из федеральных центров для оказания помощи в лечении пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник в ходе совещания с руководством Дагестана обратил внимание на непростую эпидемиологическую ситуацию, которая наблюдается в республике в связи с распространением коронавируса.

Замдиректора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Тестов сообщил, что в группу прибывших в Дагестан врачей входят представители федеральных медицинских центров, которые проводят дистанционные консультации медиков и пациентов. Тестов отметил, что врачей направили для очной работы из-за ситуации в регионе.

Врачи, прибывшие в Дагестан, проводят совещания и делятся на бригады с дальнейшим распределением работы по районам. Медицинские специалисты будут консультировать больных и врачей на местах и проводить обучающие мероприятия, передает РИА Новости.

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Автор: Руслан Неглинный
#дагестан #врачи #минздрав

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