Госдума рассмотрит законопроект об исключениях из контрсанкций

Законопроект, предусматривающий возможность отказа от контрсанкций для закупки дефицитных товаров, не имеющих аналогов отечественного производства, внесен в Госдуму РФ. Об этом говорится в электронной базе документов нижней палаты.

Проект закона, внесенный в ГД сенаторами Сергеем Кисляком и Константином Косачевым, предусматривает возможность отказа от контрмер против жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в России. Законопроект также предполагает, что Правительство РФ будет принимать решение о ввозе товаров, которые производятся в стране, но в силу особых обстоятельств попали в категорию дефицитных, в частности, в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Закон не потребует дополнительных расходов для его реализации за счет бюджета, указано в пояснительной записке к документу.