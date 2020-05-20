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22:34   20 Мая 2020
Политика

Госдума рассмотрит законопроект об исключениях из контрсанкций

Госдума рассмотрит законопроект об исключениях из контрсанкций

Законопроект, предусматривающий возможность отказа от контрсанкций для закупки дефицитных товаров, не имеющих аналогов отечественного производства, внесен в Госдуму РФ. Об этом говорится в электронной базе документов нижней палаты.

Проект закона, внесенный в ГД сенаторами Сергеем Кисляком и Константином Косачевым, предусматривает возможность отказа от контрмер против жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в России. Законопроект также предполагает, что Правительство РФ будет принимать решение о ввозе товаров, которые производятся в стране, но в силу особых обстоятельств попали в категорию дефицитных, в частности, в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Закон не потребует дополнительных расходов для его реализации за счет бюджета, указано в пояснительной записке к документу.

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Автор: Руслан Неглинный
#госдума #законопроект #косачев #кисляк

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