Сайт "Госуслуги" запустил новый сервис для оформления выплат на детей от 3 до 7 лет

На Едином портале госуслуг появилась новая функция, которая позволяет оформить россиянам заявление на получение ежемесячных допвыплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.

Сервис для оформления заявления на получение дополнительных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет доступен по ссылке — https://www.gosuslugi.ru/397203/1/form.

Средства будут предоставлены семьям, у которых среднедушевой доход семьи меньше регионального прожиточного минимума, установленного правительством. Выплата назначается на каждого ребенка, чей возраст соответствует условиям, если речь идет о многодетных семьях.

За первые часы работы на сайт "Госуслуги" перешли 70 тысяч россиян из 65 регионов. Ранее правительство РФ выделило почти 200 млрд рублей для выплат в 10 тыс. рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет.