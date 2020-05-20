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 Судно-инспектор прошло вдоль недостроенного участка «Северного потока — 2»

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Группа врачей Минздрава РФ прибыла в Дагестан для помощи в борьбе с COVID-19

Группа врачей Минздрава РФ прибыла в Дагестан для помощи в борьбе с COVID-19

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22:01   20 Мая 2020
Политика

Сайт "Госуслуги" запустил новый сервис для оформления выплат на детей от 3 до 7 лет

Сайт "Госуслуги" запустил новый сервис для оформления выплат на детей от 3 до 7 лет

На Едином портале госуслуг появилась новая функция, которая позволяет оформить россиянам заявление на получение ежемесячных допвыплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.

Сервис для оформления заявления на получение дополнительных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет доступен по ссылке — https://www.gosuslugi.ru/397203/1/form.

Средства будут предоставлены семьям, у которых среднедушевой доход семьи меньше регионального прожиточного минимума, установленного правительством. Выплата назначается на каждого ребенка, чей возраст соответствует условиям, если речь идет о многодетных семьях.

За первые часы работы на сайт "Госуслуги" перешли 70 тысяч россиян из 65 регионов. Ранее правительство РФ выделило почти 200 млрд рублей для выплат в 10 тыс. рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет.

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Автор: Василий Пименов
#россия #путин #выплаты #госуслуги

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