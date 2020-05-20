МИД РФ призвал международные структуры отреагировать на блокировку информагентств РФ

Видеохостинг YouTube удалил аккаунты телеканала "Крым-24" и информагенств "ANNA-News" и "News Front" без объяснения причины. МИД РФ на своем сайте призвал международные структуры и правозащитные НПО дать достойный отпор на эти действия.

О вопиющих действиях видеохостинга стало известно 20 мая 2020 года. Так, он заблокировал один из наиболее популярных источников информации на полуострове "Крым-24", и теперь его зрители остались без самых актуальных новостей региона. Западная организация объяснила свои действия якобы "нарушением правил хостинга". Конкретных фактов YouTube не предоставил. Более того, видеохостинг до сих пор оставил обращение команды российского телеканала без ответа. Текст обращения МИД РФ находится на его официальном сайте.

Это не первый случай, когда западные хостинги блокируют российские СМИ без объяснения причины. Так, 17 апреля корпорация Google заблокировала аккаунт Федерального агентства новостей (ФАН) на YouTube.

В МИД РФ полагают, что этот жест — очередной акт дискриминации русскоязычных медиаресурсов. Западным организациям не впервой осуществлять произвольную цензуру российского контента.