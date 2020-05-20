SOHR: нарастающая турецкая агрессия в Ливии угрожает безопасности Египта

Нарастающая агрессия Турции в Ливии вызывает опасения у соседних стран. Египет в целях усиления безопасности объявил о приведении вооруженных сил в состояние повышенной боевой готовности.

Военная активность Турции в Ливии вынуждает соседние страны прибегать к дополнительным мерам безопасности. Сирийская обсерватория по правам человека, как сообщает Федеральное агентство новостей, опубликовала заявление неназванного египетского чиновника, который обозначили возможные действия страны в случае военной опасности со стороны Ливии.

Согласно заявлению, египетские войска готовы нанести упреждающие удары в глубоком тылу любого возможного противника для отражения угрозы, откуда бы и от кого бы она ни исходила. Из этих слов становится ясно, что Египет в случае вторжения на территорию страны террористов из Ливии не ограничится приграничными боями.