Главконтроль ввел функцию обжалования штрафов за нарушение самоизоляции онлайн

Жители Москвы получили возможность обжаловать штрафы за нарушение режима самоизоляции онлайн, заявил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Отдельный дополнительный сервис для удобства жителей Москвы появился на странице портала mos.ru, подчеркнул представитель мэрии в интервью журналистам Агентства городских новостей "Москва". По его словам, у граждан есть не менее 30 дней на подачу жалобы.

"Граждане могут быстро обжаловать те штрафы, с которыми они не согласны. В случае, если у них есть неоспоримые доказательства, они смогут оперативно устранить проблему", — заявил Данчиков.

Он также отметил, что в ближайшее время на сайте мэрии появятся типовые формы жалоб. В этом случае человеку, который намерен оспаривать штраф, нужно только поставить свою подпись.