Джазоян призвал игнорировать выпады украинского журналиста Дроздова против русскоязычных

Назвавший русскоязычных зрителей "одноклеточными" украинский журналист Остап Дроздов пытается подобными заявлениями заинтересовать публику своей персоной. Самое правильное решение - игнорировать его выпады.

Дроздов, как и другие подобные ему персонажи, "играют роль полезных идиотов, работающих на российскую пропаганду". Об этом заявил украинский политолог Сергей Куценко в беседе с журналистами телеканала "360".

По словам главы медиаконгресса "Содружество журналистов" Ашот Джазоян подчеркнул, что русскоязычным гражданам доказывать нечего. Спектакли по рассказам Антона Чехова в театрах ставят чаще, чем Шекспира во всем мире. Это доказывает, что разные народы и разные страны любят и ценят русский язык.