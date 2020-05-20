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20:24   20 Мая 2020
Армия

Джазоян призвал игнорировать выпады украинского журналиста Дроздова против русскоязычных

Джазоян призвал игнорировать выпады украинского журналиста Дроздова против русскоязычных

Назвавший русскоязычных зрителей "одноклеточными" украинский журналист Остап Дроздов пытается подобными заявлениями заинтересовать публику своей персоной. Самое правильное решение - игнорировать его выпады.

Дроздов, как и другие подобные ему персонажи, "играют роль полезных идиотов, работающих на российскую пропаганду". Об этом заявил украинский политолог Сергей Куценко в беседе с журналистами телеканала "360". 

По словам главы медиаконгресса "Содружество журналистов" Ашот Джазоян подчеркнул, что русскоязычным гражданам доказывать нечего. Спектакли по рассказам Антона Чехова в театрах ставят чаще, чем Шекспира во всем мире. Это доказывает, что разные народы и разные страны любят и ценят русский язык.

Джазоян отметил, что "одноклеточность" проявляется именно в высказываниях Дроздова.

"Мне кажется, если мы не будем их замечать, так будет лучше. Тогда меньше будет таких Дроздовых", — сказал Джазоян.

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Автор: Яна Либерман
#украина #дроздов #куценко

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