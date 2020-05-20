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20:40   20 Мая 2020
Весь мир

Арбатова: отказ вернуть РФ памятник Коневу вызван страхом перед реакцией Европы

Арбатова: отказ вернуть РФ памятник Коневу вызван страхом перед реакцией Европы

Чешская сторона, отказывая России в возвращении демонтированного в Праге памятника советскому маршалу Ивану Коневу, опасается реакции международного сообщества, так как эта история уже привлекла к себе много внимания.

Такое мнение в интервью радио Sputnik высказала доктор политических наук Надежда Арбатова, комментируя заявление чешского Министерства обороны о том, что оно не может передать Москве снесенный памятник.

Как говорится в письме, которое министру обороны РФ Сергею Шойгу направил его чешский коллега Лубомир Метнар, памятник маршалу Коневу, демонтированный в начале апреля в пражском районе Прага-6 по решению местных властей, принадлежит не Министерству обороны, а муниципалитету. При этом, как отмечается, согласно существующим правовым нормам, памятник нельзя отнести к категории военных захоронений.

«Решение о демонтаже памятника принял муниципалитет городского района, а Минобороны, согласно законодательству, не может вступать в права собственности городской части Прага-6, к которой относится памятник, и, таким образом, не имеет права принимать решение о его возможной передаче России», — говорится в письме Метнара, которое цитирует РИА Новости.

Арбатова: отказ вернуть РФ памятник Коневу вызван страхом перед реакцией Европы

Комментируя ситуацию, которая сложилась с памятником советскому маршалу Ивану Коневу, чьи войска в 1945 году освобождали от фашистов не только Прагу, но и концлагерь Освенцим, Надежда Арбатова предположила, что чешскую сторону пугает международный резонанс, так как в Старой Европе плохо относятся к войне с историей и с памятниками.

«Например, Великобритания, которая критически относится к России по многим вопросам, в данном случае неоднократно высказывала свое недоумение по поводу подобной борьбы с памятниками в странах Восточной и Центральной Европы», — напомнила Арбатова.

Поэтому, по ее словам, если бы чешское Минобороны отдало снесенный памятник России, это повлекло бы за собой большой скандал, и чтобы этого не произошло, они объясняют ситуацию какими-то имущественными мотивами.

«Но отдать памятник – это фактически будет означать неблагородный жест в адрес отцов и дедов, которые воевали за освобождение этих стран. Думаю, это связано, прежде всего, с этим – была бы очень нехорошая реакция в Европе», — заключила Надежда Арбатова.

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Автор: Александр Люблинский
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