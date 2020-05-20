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19:53   20 Мая 2020
Армия

Политолог Захаров не считает возможным доверять США в вопросах поставки гумпомощи в Сирию

Политолог Захаров не считает возможным доверять США в вопросах поставки гумпомощи в Сирию

Американцам не следует позволять оказывать влияние на политику в Сирии, в том числе и по линии гуманитарной помощи и выхода беженцев, заявил политолог, глава АНО "Евразийский Институт Исследований и Поддержки Молодежных инициатив" Дмитрий Захаров.

Все гуманитарные операции в Сирии, а также операции по спасению беженцев должны осуществляться исключительно Дамаском, подчеркнул в беседе с журналистами Федерального агентства новостей Дмитрий Захаров. По словам эксперта, американская сторона давно исчерпала лимит доверия в Сирии. Тем более, что американский контингент на территории ближневосточного государства находится незаконно. 

Эксперт подчеркнул, что ни Европе, ни США нельзя предоставлять возможность каким-то образом влиять на политику в Сирии. О честном взаимодействии речи быть не может, так как американцы и их союзники по НАТО действуют в Сирии незаконно, оказывая поддержку террористам.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что все гуманитарные акции в Сирии должны осуществляться исключительно в координации с Дамаском. Поэтому возвращать ранее закрытые трансграничные пункты помощи не стоит и пытаться. 

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Автор: Илья Романович
#сша #сирия #дамаск #гуманитарная помощь #захаров

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