Американцам не следует позволять оказывать влияние на политику в Сирии, в том числе и по линии гуманитарной помощи и выхода беженцев, заявил политолог, глава АНО "Евразийский Институт Исследований и Поддержки Молодежных инициатив" Дмитрий Захаров.

Все гуманитарные операции в Сирии, а также операции по спасению беженцев должны осуществляться исключительно Дамаском, подчеркнул в беседе с журналистами Федерального агентства новостей Дмитрий Захаров. По словам эксперта, американская сторона давно исчерпала лимит доверия в Сирии. Тем более, что американский контингент на территории ближневосточного государства находится незаконно.

Эксперт подчеркнул, что ни Европе, ни США нельзя предоставлять возможность каким-то образом влиять на политику в Сирии. О честном взаимодействии речи быть не может, так как американцы и их союзники по НАТО действуют в Сирии незаконно, оказывая поддержку террористам.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что все гуманитарные акции в Сирии должны осуществляться исключительно в координации с Дамаском. Поэтому возвращать ранее закрытые трансграничные пункты помощи не стоит и пытаться.