Суд отказал оператору "Северного потока — 2" в отмене поправок к газовой директиве

Европейский суд отказал оператору "Северного потока — 2" в рассмотрении иска против поправок к газовой директиве.

Представители компании, занимающейся реализацией проекта "Северный поток — 2", в исковом требовании настаивали на том ,чтобы суд Евросоюза аннулировал правила, дискриминирующие строительство газопровода.

Однако дворец правосудия пришел к выводу, что поправки к газовой директиве не затрагивают интересы компании и проекта, поэтому нет необходимости в том, чтобы рассматривать данное исковое заявление, передает "Московский комсомолец".

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров выразил уверенность, что проект "Северный поток — 2" будет успешно реализован.