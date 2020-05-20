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Суд отказал оператору "Северного потока — 2" в отмене поправок к газовой директиве

Суд отказал оператору "Северного потока — 2" в отмене поправок к газовой директиве

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19:52   20 Мая 2020
Политика

Суд отказал оператору "Северного потока — 2" в отмене поправок к газовой директиве

Суд отказал оператору "Северного потока — 2" в отмене поправок к газовой директиве

Европейский суд отказал оператору "Северного потока — 2" в рассмотрении иска против поправок к газовой директиве.

Представители компании, занимающейся реализацией проекта "Северный поток — 2", в исковом требовании настаивали на том ,чтобы суд Евросоюза аннулировал правила, дискриминирующие строительство газопровода.

Однако дворец правосудия пришел к выводу, что поправки к газовой директиве не затрагивают интересы компании и проекта, поэтому нет необходимости в том, чтобы рассматривать данное исковое заявление, передает "Московский комсомолец".

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров выразил уверенность, что проект "Северный поток — 2" будет успешно реализован. 

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Автор: Юлия Яковлева
#суд #евросоюз #северный поток

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