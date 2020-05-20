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19:50   20 Мая 2020
Политика

Youtube заблокировал канал ANNA-News после видео о поставках США оружия террористам

Youtube заблокировал канал ANNA-News после видео о поставках США оружия террористам

Избирательность западного принципа свободы слова недавно продемонстрировал видеохостинг Yotube, принадлежащий американскому медиахолдингу Google. Сразу четыре канала российских СМИ были заблокированы без объяснения причин.

Блокировка каналов ANNA-News, Крым 24, News-Front и ФАН после публикаций на них видеоматериалов, разоблачающих деятельность США в Сирии, показывает уровень свободы слова на Западе. Военный обозреватель ANNA-News Аким Апачев записал обращение, в котором рефреном звучат слова "Мы на войне!" Все произошедшее он назвал "массированным ударом боевой машины пропаганды Вашингтона".

Апачев подчеркнул синхронность блокировки указанных каналов с публикацией на них расследований о том, как американцы поставляли оружие террористам запрещенного в РФ "Исламского государства". Он также напомнил, что это не первый случай блокировки канала ANNA-News, который каждый раз появился под новым аккаунтом. Апачев призвал сторонников не унывать и пообещал, что в ответ на блокировку одного канала будут созданы три. "Мы на войне!" — завершил он свое видеообращение.

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Автор: Ирина Большунова
#anna-news

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