Избирательность западного принципа свободы слова недавно продемонстрировал видеохостинг Yotube, принадлежащий американскому медиахолдингу Google. Сразу четыре канала российских СМИ были заблокированы без объяснения причин.

Блокировка каналов ANNA-News, Крым 24, News-Front и ФАН после публикаций на них видеоматериалов, разоблачающих деятельность США в Сирии, показывает уровень свободы слова на Западе. Военный обозреватель ANNA-News Аким Апачев записал обращение, в котором рефреном звучат слова "Мы на войне!" Все произошедшее он назвал "массированным ударом боевой машины пропаганды Вашингтона".

Апачев подчеркнул синхронность блокировки указанных каналов с публикацией на них расследований о том, как американцы поставляли оружие террористам запрещенного в РФ "Исламского государства". Он также напомнил, что это не первый случай блокировки канала ANNA-News, который каждый раз появился под новым аккаунтом. Апачев призвал сторонников не унывать и пообещал, что в ответ на блокировку одного канала будут созданы три. "Мы на войне!" — завершил он свое видеообращение.