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19:41   20 Мая 2020
Общество

ВОЗ заявила о самом большом приросте пациентов с COVID-19 в мире за сутки

ВОЗ заявила о самом большом приросте пациентов с COVID-19 в мире за сутки

Количество новых пациентов с коронавирусной инфекцией за минувшие сутки в мире составило более 106 тыс. человек, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Этот показатель стал самым большим за весь период наблюдений с начала пандемии, подчеркнул в рамках брифинга в среду в Женеве глава ВОЗ. По его словам, практически 75% всех случаев приходится на 4 страны.

"За последние 24 часа было зафиксировано 106 000 новых случаев. Это самая большая цифра за один день", — заявил Гебрейесус.

Он также подчеркнул, что ВОЗ крайне обеспокоена ростом случаев COVID-19 в странах со средним и низким уровнем дохода населения. Это, отмечает глава ВОЗ, может оказаться критическим для экономики таких государств.

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Автор: Руслан Неглинный
#статистика #воз #коронавирус

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