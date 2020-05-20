Главреды ANNA-News и News Front возмутились блокировкой аккакунтов СМИ в YouTube

Видеохостинг Youtube продолжает вести информационную войну против России. Сегодня руководство хостинга удалило каналы популярных изданий ANNA-News, "Крым 24" и News Front. Ликвидированы как русскоязычные, так и международные профили.

Как заявил руководитель News Front Константин Кнырик, на канале было более 500 тысяч подписчиков, но это не помешало YouTube удалить его без причин. По его словам, официальная версия говорит о неких нарушениях со стороны редакции, но никаких "страйков" ранее они не получали.

"Мы связываем это исключительно с маниакальным страхом Запада перед наличием какой-либо альтернативной информации, публикацией правды", — цитирует руководителя сайта новостное агентство "Харьков".

Константин Кнырик считает, что видеохостинг подвергся цензуре, о чем говорят аналогичные случаи с удалением видеообращения президента РФ к нации и интервью врача Коммунарки. YouTube превращается в полностью подконтрольную Западу площадку, подытожил он.

Главный редактор ANNA-News Анатолий Матвийчук заявил, что YouTube уже во второй раз пытается убрать канал агентства без причин. По его словам, российские СМИ "наступили Западу на мозоль", выдавая много информации о Сирии и Украине. Как сообщил Матвийчук, пока вразумительного ответа от видеохостинга о причинах удаления канала не поступало.

Ранее RT сообщал, что телерадиокомпания "Крым" рассматривает возможность подать в суд на YouTube из-за удаления аккаунта.