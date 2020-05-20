Главреды ANNA-News и News Front возмутились блокировкой аккакунтов СМИ в YouTube

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Судно-инспектор прошло вдоль недостроенного участка «Северного потока — 2»

Судно-инспектор прошло вдоль недостроенного участка «Северного потока — 2»

 Эксперт по туризму подсказал россиянам бюджетный способ путешествовать этим летом

Эксперт по туризму подсказал россиянам бюджетный способ путешествовать этим летом
Суд отказал оператору "Северного потока — 2" в отмене поправок к газовой директиве

Суд отказал оператору "Северного потока — 2" в отмене поправок к газовой директиве

 Youtube заблокировал канал ANNA-News после видео о поставках США оружия террористам

Youtube заблокировал канал ANNA-News после видео о поставках США оружия террористам
ВОЗ заявила о самом большом приросте пациентов с COVID-19 в мире за сутки

ВОЗ заявила о самом большом приросте пациентов с COVID-19 в мире за сутки

 Диетолог назвала ожирение возможной причиной высокой смертности от COVID-19 в США

Диетолог назвала ожирение возможной причиной высокой смертности от COVID-19 в США
Судно-инспектор прошло вдоль недостроенного участка «Северного потока — 2»

Судно-инспектор прошло вдоль недостроенного участка «Северного потока — 2»

 Эксперт по туризму подсказал россиянам бюджетный способ путешествовать этим летом

Эксперт по туризму подсказал россиянам бюджетный способ путешествовать этим летом
Суд отказал оператору "Северного потока — 2" в отмене поправок к газовой директиве

Суд отказал оператору "Северного потока — 2" в отмене поправок к газовой директиве

 Youtube заблокировал канал ANNA-News после видео о поставках США оружия террористам

Youtube заблокировал канал ANNA-News после видео о поставках США оружия террористам
ВОЗ заявила о самом большом приросте пациентов с COVID-19 в мире за сутки

ВОЗ заявила о самом большом приросте пациентов с COVID-19 в мире за сутки

 Диетолог назвала ожирение возможной причиной высокой смертности от COVID-19 в США

Диетолог назвала ожирение возможной причиной высокой смертности от COVID-19 в США
19:39   20 Мая 2020
Политика

Главреды ANNA-News и News Front возмутились блокировкой аккакунтов СМИ в YouTube

Главреды ANNA-News и News Front возмутились блокировкой аккакунтов СМИ в YouTube

Видеохостинг Youtube продолжает вести информационную войну против России. Сегодня руководство хостинга удалило каналы популярных изданий ANNA-News, "Крым 24" и News Front. Ликвидированы как русскоязычные, так и международные профили.

Как заявил руководитель News Front Константин Кнырик, на канале было более 500 тысяч подписчиков, но это не помешало YouTube удалить его без причин. По его словам, официальная версия говорит о неких нарушениях со стороны редакции, но никаких "страйков" ранее они не получали.

"Мы связываем это исключительно с маниакальным страхом Запада перед наличием какой-либо альтернативной информации, публикацией правды", — цитирует руководителя сайта новостное агентство "Харьков".

Константин Кнырик считает, что видеохостинг подвергся цензуре, о чем говорят аналогичные случаи с удалением видеообращения президента РФ к нации и интервью врача Коммунарки. YouTube превращается в полностью подконтрольную Западу площадку, подытожил он.

Главный редактор ANNA-News Анатолий Матвийчук заявил, что YouTube уже во второй раз пытается убрать канал агентства без причин. По его словам, российские СМИ "наступили Западу на мозоль", выдавая много информации о Сирии и Украине. Как сообщил Матвийчук, пока вразумительного ответа от видеохостинга о причинах удаления канала не поступало.

Ранее RT сообщал, что телерадиокомпания "Крым" рассматривает возможность подать в суд на YouTube из-за удаления аккаунта.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#youtube #news front #anna-news

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...