Эксперт по туризму подсказал россиянам бюджетный способ путешествовать этим летом

Поездки на личных автомобилях с палатками станут популярным видом туризма в РФ этим летом на фоне пандемии коронавируса, предположил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Границы большинства стран все еще закрыты, некоторые страны постепенно открывают туристический сезон, но только для своих граждан. Авиасообщение и курсирование поездов также пока не вернулось в привычный ритм. В сложившихся обстоятельствах россияне могут путешествовать на авто, что будет на порядок дешевле поездок на поезде или полетов на самолете, рассказал Барзыкин в беседе с корреспондентом NEWS.ru.

Автомобиль станет приемлемым видам транспорта для путешествий только в том случае, если туристы запланируют в близлежащие регионы, обратил внимание Барзыкин. При этом российские курорты возобновят свою работу для жителей страны, напомнил он.