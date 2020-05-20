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19:30   20 Мая 2020
Общество

Правозащитник Брод: Джульетто Кьеза был большим другом России

Правозащитник Брод: Джульетто Кьеза был большим другом России

Джульетто Кьеза был значимой фигурой в общественно-политической жизни России в течение последних 30 лет. До последнего он придерживался своих убеждений, заявил член Совета по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

Кьеза всегда оказывался рядом с Россией в непростые для страны моменты, поддерживал российскую сторону в конфликте с Грузией, выступал за присоединение территории Крыма, он успевал сделать все, передает "Литературная газета".

Итальянский журналист всегда был в центре внимания. Ему удалось сохранить приверженность одной политической идее на протяжении всей своей жизни.

"И я свою веру в коммунистические ценности не потерял. Хотя я не принимаю таких положений коммунистического учения, как, например, классовая борьба", говорил Кьеза.

Россию он считал единственной страной, которая может остановить сумасшествие Запада и защитить тем самым многие государства. Власти Италии часто оказывали давление на окружение журналиста, который всегда стремился предоставить окружающим объективную информацию относительно происходящего вокруг.

Теплые воспоминания о выдающемся журналисте и общественном деятеле хранятся у жителей многих стран и континентов. Правильно было бы создать международную правозащитную премию имени Джульетто Кьеза, считает Александр Брод.

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Автор: Борис Нестеров
#журналистика #брод

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