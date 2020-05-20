Судно-инспектор прошло вдоль недостроенного участка «Северного потока — 2»

Многоцелевое судно Stril Explorer, инспектирующее строительство российского газопровода «Северный поток – 2» в Балтийском море, завершило исследование участка, где трубопровод еще не уложен, у острова Борнхольм.

Об этом в среду сообщают навигационные порталы Marinetraffic и Myshiptracking, согласно данным которых, судно Stril Explorer, которое 5 мая вышло из порта Карлскрона, спустя две недели исследовательских работ, прибыло в шведский порт Треллеборг.

Также издание EADaily сообщает, что Stril Explorer является судном-исследователем газопровода «Северный поток – 2», проходящего по дну Балтийского моря. Управляющая им компания MMT Sweden в 2017 году заключила с оператором Nord Stream 2 AG контракт на наружную инспекцию газопровода, чем Stril Explorer и занимался на протяжении последних месяцев, используя подводные аппараты на дистанционном управлении (ROV). Но сейчас, как отмечается, судно проводило проверку на участке, где газопровод еще не проложен – это указывает на то, что участок готовят к возобновлению работ, прерванных в конце прошлого года.

«Ранее в Датском энергетическом агентстве сообщили, что перед возобновлением строительства ждут от оператора проекта обновленный план работ, который проверят на соответствие выданному разрешению», — пишет издание EADaily.

Напомним, газопровод «Северный поток – 2» свяжет Россию и Германию по дну Балтийского моря. В декабре 2019 года США ввели санкции не только против российского проекта, но и против третьих лиц – то есть, против иностранных компаний, участвующих в строительстве «Северного потока – 2». В результате швейцарская компания Allseas отозвала со строительства свои судна-трубоукладчики. Компания «Газпром» заявила, что Россия в состоянии достроить газопровод своими силами, тем более, что осталось проложить около 160 километров труб на участке с неглубоким залеганием дна. В настоящее время два российских трубоукладчика «Академик Черский» и «Фортуна» уже находятся в логистическом центре СП-2 – немецком порту Мукран.