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19:22   20 Мая 2020
Ближнее зарубежье

Süddeutsche Zeitung: Зеленский стал разочарованием для Украины

Süddeutsche Zeitung: Зеленский стал разочарованием для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский к первой годовщине своего прихода во власть успел полностью разочаровать своих избирателей, так как все поняли, что он не выполнит предвыборных обещаний.

Об этом в среду пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung, отмечая, что украинцы видят, что ситуация на востоке страны не меняется, олигархи по-прежнему при власти, а также никуда не исчезли коррупция и кумовство, то есть их надеждам на перемены к лучшему при новом президенте сбыться не суждено.

«После года в должности стало ясно: глава государства Зеленский не может сдержать свои обещания», — пишет автор материала – немецкий журналист Флориан Хассель.

Также никаких перемен к лучшему, по сравнению с ситуацией годичной давности, когда Зеленский выиграл президентские выборы, не отмечают и наблюдатели ОБСЕ, они ежедневно фиксируют в Донбассе сотни выстрелов и взрывов, разрушение зданий, а также ранения мирных жителей.

Süddeutsche Zeitung: Зеленский стал разочарованием для Украины

«Даже тогда (год назад) заявление Зеленского о том, что он может в личном контакте с российским президентом Владимиром Путиным положить конец войне, казалось «безосновательно оптимистичным», — отмечает автор.

По его словам, скепсис вызывали и обещания Зеленского провести реформы и сломить господство олигархов в политике и экономике. И теперь, спустя год, выяснилось, что скептики были правы, а те, кто верил Зеленскому, жестоко обманулись.

«Миллиардеры, такие как Ринат Ахметов, Коломойский и многие другие, сейчас обладают не меньшей властью и влиянием, чем прежде, — отмечает автор. — Точно так же, как это происходило при бывших президентах Украины от Леонида Кучмы и Виктора Ющенко до Петра Порошенко, стремление Зеленского к настоящим преобразованиям, по-видимому, уже парализовано».

Süddeutsche Zeitung: Зеленский стал разочарованием для Украины 

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Автор: Александр Люблинский
#украина #политика #президент #весь мир #избиратели #обещание #зеленский

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