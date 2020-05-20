Süddeutsche Zeitung: Зеленский стал разочарованием для Украины 

Президент Украины Владимир Зеленский к первой годовщине своего прихода во власть успел полностью разочаровать своих избирателей, так как все поняли, что он не выполнит предвыборных обещаний.

Об этом в среду пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung, отмечая, что украинцы видят, что ситуация на востоке страны не меняется, олигархи по-прежнему при власти, а также никуда не исчезли коррупция и кумовство, то есть их надеждам на перемены к лучшему при новом президенте сбыться не суждено.

«После года в должности стало ясно: глава государства Зеленский не может сдержать свои обещания», — пишет автор материала – немецкий журналист Флориан Хассель.

Также никаких перемен к лучшему, по сравнению с ситуацией годичной давности, когда Зеленский выиграл президентские выборы, не отмечают и наблюдатели ОБСЕ, они ежедневно фиксируют в Донбассе сотни выстрелов и взрывов, разрушение зданий, а также ранения мирных жителей.

«Даже тогда (год назад) заявление Зеленского о том, что он может в личном контакте с российским президентом Владимиром Путиным положить конец войне, казалось «безосновательно оптимистичным», — отмечает автор.

По его словам, скепсис вызывали и обещания Зеленского провести реформы и сломить господство олигархов в политике и экономике. И теперь, спустя год, выяснилось, что скептики были правы, а те, кто верил Зеленскому, жестоко обманулись.