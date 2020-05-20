Серуканов раскритиковал Навального за миллионные траты на дочь

Ради своего ребенка Навальный раскошеливается примерно на 2 миллиона рублей ежегодно.

Кризис ударил по штабам блогера Алексея Навального в регионах. Многие отделы попросту закрылись, а сотрудники вынуждены теперь искать любые способы, чтобы хоть как-то подзаработать. Однако их идейный лидер об этом даже не задумывается, предпочитая тратить миллионы на учебу дочери в Стэнфорде.

Бывший юрист ФБК Виталий Серуканов в беседе с журналистами издания Nation News назвал такое поведение блогера хамским и наплевательским по отношению к своим единомышленникам.

"Я обращаюсь к сторонникам Навального: скидывайте шефу побольше денег, потому что Даша Навальная будет учиться еще не один год, и ей понадобится еще очень много средств", — высказался Серуканов.