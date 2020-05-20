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 Диетолог назвала ожирение возможной причиной высокой смертности от COVID-19 в США

Диетолог назвала ожирение возможной причиной высокой смертности от COVID-19 в США
18:49   20 Мая 2020
Общество

Диетолог назвала ожирение возможной причиной высокой смертности от COVID-19 в США

Диетолог назвала ожирение возможной причиной высокой смертности от COVID-19 в США

США являются лидером по количеству выявленных случаев коронавируса в мире. При этом смертность в этой стране тоже превышает показатели в других странах. Несмотря на это, американские СМИ продолжают осуществлять нападки на Россию, распространяя фейки о якобы заниженных цифрах по коронавирусу в РФ. 

Вашингтон тратит силы на инфовойну против России вместо того, чтобы обратить их на помощь своим же гражданам. Лишний вес может быть отягощающим фактором при развитии пандемии, а большая часть американцев страдает от ожирения.

Руководитель отделения диетологии Европейского медицинского центра Ксения Селезнева подчеркнула в комментарии для "ПолитРоссии", что сопутствующие ожирению заболевания могут усугубить коронавирус.

"Ожирение приводит к таким осложнениям, как артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца. Эти хронические заболевания, являющиеся следствием ожирения, конечно же, ухудшают течение и такой новой инфекции", — отметила специалист.

Вашингтону свойственно не замечать собственных проблем, тратя время на соперничество с другими странами. При этом к 2030 году каждый второй американец будет иметь проблемы с лишним весом, предупреждают ученые. Возможно, именно подобные факторы объясняют разницу между смертностью в США и России во время пандемии.

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Автор: Илья Романович
#сша #ожирение #пандемия

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