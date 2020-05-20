США являются лидером по количеству выявленных случаев коронавируса в мире. При этом смертность в этой стране тоже превышает показатели в других странах. Несмотря на это, американские СМИ продолжают осуществлять нападки на Россию, распространяя фейки о якобы заниженных цифрах по коронавирусу в РФ.

Вашингтон тратит силы на инфовойну против России вместо того, чтобы обратить их на помощь своим же гражданам. Лишний вес может быть отягощающим фактором при развитии пандемии, а большая часть американцев страдает от ожирения.

Руководитель отделения диетологии Европейского медицинского центра Ксения Селезнева подчеркнула в комментарии для "ПолитРоссии", что сопутствующие ожирению заболевания могут усугубить коронавирус.

"Ожирение приводит к таким осложнениям, как артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца. Эти хронические заболевания, являющиеся следствием ожирения, конечно же, ухудшают течение и такой новой инфекции", — отметила специалист.

Вашингтону свойственно не замечать собственных проблем, тратя время на соперничество с другими странами. При этом к 2030 году каждый второй американец будет иметь проблемы с лишним весом, предупреждают ученые. Возможно, именно подобные факторы объясняют разницу между смертностью в США и России во время пандемии.