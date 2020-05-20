Президент Украины Владимир Зеленский много обещал во время предвыборной кампании, но его слова разошлись с делом, заявили представители российского МИД.

Согласно информации ведомства, за год пребывания Зеленского на посту президента русофобия на территории страны обзавелась "новым дыханием". На Украине не уменьшилось количество коррупционных схем, а влияние богачей на представителей правительства остается на прежнем уровне. Махинации бывшего главы Незалежной Петра Порошенко так и не начали расследовать, как и произошедшее на Майдане, пишет РИА Новости.

Согласно распоряжениям, выдвинутым извне, Украина продвигает проведение земельной реформы, игнорируя мнение граждан страны. В заключение российские дипломаты добавили, что предвыборные заявления Зеленского об экспертизе закона о государственном языке попросту позабылись.