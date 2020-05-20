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Представители МИД РФ оценили год правления Зеленского

Представители МИД РФ оценили год правления Зеленского

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18:24   20 Мая 2020
Политика

Представители МИД РФ оценили год правления Зеленского

Представители МИД РФ оценили год правления Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский много обещал во время предвыборной кампании, но его слова разошлись с делом, заявили представители российского МИД.

Согласно информации ведомства, за год пребывания Зеленского на посту президента русофобия на территории страны обзавелась "новым дыханием". На Украине не уменьшилось количество коррупционных схем, а влияние богачей на представителей правительства остается на прежнем уровне. Махинации бывшего главы Незалежной Петра Порошенко так и не начали расследовать, как и произошедшее на Майдане, пишет РИА Новости.

Согласно распоряжениям, выдвинутым извне, Украина продвигает проведение земельной реформы, игнорируя мнение граждан страны. В заключение российские дипломаты добавили, что предвыборные заявления Зеленского об экспертизе закона о государственном языке попросту позабылись.

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Автор: Яна Либерман
#украина #мид рф #зеленский

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