Путин поручил Минздраву РФ разработать план стабилизации ситуации с COVID-19 в Дагестане
Минздрав России обязуется разработать и утвердить план по стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Дагестане по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили на сайте Кремля.
Дополнительная финансовая поддержка должна быть оказана за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, обозначено в перечне поручений.
Ранее Путин выступил с обращением к жителям Дагестана.
"Теперь хотел бы напрямую обратиться к жителям республики. Я вспоминаю мою встречу с великим Расулом Гамзатовым в сентябре 2003 года и его известные слова: "Главное для счастья и процветания Дагестана — это неделимость, нерушимость, единство всех народов и наций Дагестана, чувство семьи единой", — заявил политик.