Путин поручил Минздраву РФ разработать план стабилизации ситуации с COVID-19 в Дагестане

Минздрав России обязуется разработать и утвердить план по стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Дагестане по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Дополнительная финансовая поддержка должна быть оказана за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, обозначено в перечне поручений.

Ранее Путин выступил с обращением к жителям Дагестана.