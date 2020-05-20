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Путин поручил Минздраву РФ разработать план стабилизации ситуации с COVID-19 в Дагестане

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Путин поручил Минздраву РФ разработать план стабилизации ситуации с COVID-19 в Дагестане

Путин поручил Минздраву РФ разработать план стабилизации ситуации с COVID-19 в Дагестане

 Простаков призвал МИД РФ помочь в противостоянии западным фейкам

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18:21   20 Мая 2020
Общество

Путин поручил Минздраву РФ разработать план стабилизации ситуации с COVID-19 в Дагестане

Путин поручил Минздраву РФ разработать план стабилизации ситуации с COVID-19 в Дагестане

Минздрав России обязуется разработать и утвердить план по стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Дагестане по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Дополнительная финансовая поддержка должна быть оказана за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, обозначено в перечне поручений.

Ранее Путин выступил с обращением к жителям Дагестана.

"Теперь хотел бы напрямую обратиться к жителям республики. Я вспоминаю мою встречу с великим Расулом Гамзатовым в сентябре 2003 года и его известные слова: "Главное для счастья и процветания Дагестана  это неделимость, нерушимость, единство всех народов и наций Дагестана, чувство семьи единой", — заявил политик.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #путин #дагестан #минздрав рф #коронавирус

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