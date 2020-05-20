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Путин поручил Минздраву РФ разработать план стабилизации ситуации с COVID-19 в Дагестане

Путин поручил Минздраву РФ разработать план стабилизации ситуации с COVID-19 в Дагестане

 Простаков призвал МИД РФ помочь в противостоянии западным фейкам

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Представители МИД РФ оценили год правления Зеленского

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 Богданов обсудил с европейскими послами ситуацию на Ближнем Востоке

Богданов обсудил с европейскими послами ситуацию на Ближнем Востоке
18:08   20 Мая 2020
Политика

Богданов обсудил с европейскими послами ситуацию на Ближнем Востоке

Богданов обсудил с европейскими послами ситуацию на Ближнем Востоке

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 не снизила интенсивность дипломатической работы, лишь переведя ее в режим видеоконференций. Ситуация в Сирийской Арабской Республике все еще остается одной из ключевых проблем.

Развитие обстановки в Сирии в режиме видеоконференции обсудили представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и послы стран Евросоюза с участием главы представительства ЕС в Москве. На официальном сайте Министерства иностранных дел РФ сообщается, что участники совещания также обсудили ситуацию в Ливии и вопросы палестино-израильского урегулирования.

Сейчас в Сирии сложилась относительно спокойная обстановка — даже в Идлибе, где сохраняются районы, контролируемые боевиками. Мир и спокойствие в Идлибской зоне деэскалации поддерживают совместные российско-турецкие патрули, регулярно выходящие на стратегическую трассу М-4, связывающую Алеппо с портовым городом Латакия.

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Автор: Руслан Неглинный
#мид рф

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