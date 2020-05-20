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 Простаков призвал МИД РФ помочь в противостоянии западным фейкам

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18:06   20 Мая 2020
Общество

Простаков призвал МИД РФ помочь в противостоянии западным фейкам

Простаков призвал МИД РФ помочь в противостоянии западным фейкам

Агентство Bloomberg опубликовало материал с неверными данными о коронавирусе, что возмутило представителя МИД РФ Марию Захарову. Политолог Сергей Простаков призвал российское министерство подключиться к борьбе с вбросами о COVID-19.

Автор статьи использовал данные о количестве больничных коек за 2013 год, при этом он использовал для публикации вызывающий заголовок: "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских". После критики по поводу публикации со стороны Захаровой автор изменил заголовок на "Эксперты ставят под сомнение российские данные о смертности из-за COVID-19". Простаков считает такие действия представителей Запада недопустимыми и поэтому призвал российское ведомство принять участие в борьбе с информационной войной против РФ.

"Необходимо твердо противодействовать ей (информационной войне — Прим. ред.), в том числе и через официальные каналы МИД РФ", — сказал Простаков в беседе с корреспондентом iReactor.

Пандемия коронавируса стала очередным поводом для инфоатак в адрес РФ со стороны Запада. В СМИ регулярно появляются вбросы о коронавирусе в РФ, кроме того, представители западных стран пытаются обвинять РФ в распространении недостоверной информации о COVID-19.  

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Автор: Кристина Мокроусова
#мид рф #фейки #коронавирус

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