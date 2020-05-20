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18:05   20 Мая 2020
Экономика

В ФАС отметили стабилизацию цен на медицинские маски и снижение ажиотажного спроса

В ФАС отметили стабилизацию цен на медицинские маски и снижение ажиотажного спроса

Цены на медицинские маски в России стабилизировались, считает замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цариковский.

На сегодняшний день уже нет таких запредельных цен как раньше, когда за одну маску в рознице просили 100 рублей. При этом цена хоть и выровнялась, но все равно остается "неприятной" для покупателей, отметил представитель ФАС.

Он добавил, что снижение цен на защитные средства вызвано насыщением рынка и наращиванием производства. Кроме того, на стабилизацию стоимости повлияло падение спроса, связанное со снижением масштабов распространения коронавируса, передает ТАСС.

В ФАС ранее заявили, что количество жалоб от россиян на завышенную стоимость средств индивидуальной защиты и их дефицита сократилось.

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Автор: Кристина Мокроусова
#фас #торговля

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