В ФАС отметили стабилизацию цен на медицинские маски и снижение ажиотажного спроса

Цены на медицинские маски в России стабилизировались, считает замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цариковский.

На сегодняшний день уже нет таких запредельных цен как раньше, когда за одну маску в рознице просили 100 рублей. При этом цена хоть и выровнялась, но все равно остается "неприятной" для покупателей, отметил представитель ФАС.

Он добавил, что снижение цен на защитные средства вызвано насыщением рынка и наращиванием производства. Кроме того, на стабилизацию стоимости повлияло падение спроса, связанное со снижением масштабов распространения коронавируса, передает ТАСС.

В ФАС ранее заявили, что количество жалоб от россиян на завышенную стоимость средств индивидуальной защиты и их дефицита сократилось.