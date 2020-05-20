Биолог Панчин рассказал о разных видах теории заговора

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18:54   20 Мая 2020
Россия

Биолог Панчин классифицировал теории заговора о происхождении COVID-19

Биолог Панчин классифицировал теории заговора о происхождении COVID-19

Существует два типа теории заговоров: первый основывается на распространении ложных данных, а второй – на умозрительных конспирологических теориях.

Об этом в ходе онлайн-эфира на тему «Теории заговора и борьба за правду», который провела в среду Медиагруппа «Патриот», рассказал российский писатель и блогер, биолог, научный журналист и популяризатор науки Александр Панчин.

По его словам, люди все время верят разным выдумкам, например, в астрологию, гомеопатию и в то, что круги на полях оставляют пришельцы.

«Почему нас должно удивлять, что коронавирусом нас заражает 5G? Мнение о том, что такое излучение как-то влияет на иммунитет, ни на чем не основано», — отметил Панчин.

Биолог Панчин рассказал о разных видах теории заговораПри этом журналист заявил, что людей нужно просвещать – знакомить их с научными фактами, основами биологии и иммунологии, потому что на данный момент в разных странах возникают самые разные версии возникновения коронавируса, при этом очень много необоснованных учений, конспирологии, и очень мало достоверной научной информации. Поэтому у людей формируются ошибочные взгляды на происходящее.

«Есть два типа теории заговора. Первый тип предполагает распространение ложных данных, которые можно проверить и опротестовать, — рассказал также Панчин. — Например, в 2015 году была статья в американском журнале об искусственном создании нового коронавируса путем скрещивания двух других видов».

Очевидно, что COVID-19 не имеет никакого генетического сходства с теми вирусами, которые якобы участвовали в эксперименте по скрещиванию. Тем более, есть научные доказательства, что он произошел в результате природной мутации, так как коронавирус, ближайший к человеческому, это коронавирус летучих мышей.

Биолог Панчин рассказал о разных видах теории заговора

«Второй тип предполагает конспирологические теории, которые проверить сложно и они всегда вызывают вопрос: "А что, если?", — добавил биолог в заключение. — А что, если авторы каких-то теорий о коронавирусе сами его придумали, чтобы после свои теории монетизировать?»

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Автор: Александр Люблинский
#россия #общество #теория заговора #коронавирус #covid-19

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