Биолог Панчин рассказал о разных видах теории заговора

Существует два типа теории заговоров: первый основывается на распространении ложных данных, а второй – на умозрительных конспирологических теориях.

Об этом в ходе онлайн-эфира на тему «Теории заговора и борьба за правду», который провела в среду Медиагруппа «Патриот», рассказал российский писатель и блогер, биолог, научный журналист и популяризатор науки Александр Панчин.

По его словам, люди все время верят разным выдумкам, например, в астрологию, гомеопатию и в то, что круги на полях оставляют пришельцы.

«Почему нас должно удивлять, что коронавирусом нас заражает 5G? Мнение о том, что такое излучение как-то влияет на иммунитет, ни на чем не основано», — отметил Панчин.

При этом журналист заявил, что людей нужно просвещать – знакомить их с научными фактами, основами биологии и иммунологии, потому что на данный момент в разных странах возникают самые разные версии возникновения коронавируса, при этом очень много необоснованных учений, конспирологии, и очень мало достоверной научной информации. Поэтому у людей формируются ошибочные взгляды на происходящее.

«Есть два типа теории заговора. Первый тип предполагает распространение ложных данных, которые можно проверить и опротестовать, — рассказал также Панчин. — Например, в 2015 году была статья в американском журнале об искусственном создании нового коронавируса путем скрещивания двух других видов».

Очевидно, что COVID-19 не имеет никакого генетического сходства с теми вирусами, которые якобы участвовали в эксперименте по скрещиванию. Тем более, есть научные доказательства, что он произошел в результате природной мутации, так как коронавирус, ближайший к человеческому, это коронавирус летучих мышей.