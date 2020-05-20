Доходы от экспорта газа "Газпрома" упали на 51,6%

Федеральная таможенная служба (ФТС) России сообщила о сокращении дохода "Газпрома" за первый квартал 2020 года.

Согласно отчету ведомства, доходы от экспорта газа в январе — марте 2020 сократились на 51,6% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. Известно, что из-за пандемии коронавируса физический экспорт газа был существенно сокращен — на 4,2% - до 46,6 млрд куб. м. В марте поставки упали еще на 12% в сравнении с показателями февраля.

Закупки российского газа снизил крупнейший зарубежный покупатель — Германия, объемы закупок сократились на 7 раз. Также был сокращен экспорт в Турцию в 7 раз.