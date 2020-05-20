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18:05   20 Мая 2020
Россия

Российские врачи прослыли убийцами ценой «Свободы», Ходорковского и «Новой газеты»

Российские врачи прослыли убийцами ценой «Свободы», Ходорковского и «Новой газеты»

Нашумевшая история месячной давности о жутких реалиях петербургских больниц, в которых врачи якобы отключают пациентов от аппаратов ИВЛ, расписываясь в бессилии бороться за их жизни, снова всплыла в медиапотоке стараниями «Новой Газеты». Корреспондент Ирина Тумакова ставит вопрос: должен ли российский журналист выбирать между личной свободой и правдой. В данном случае переступить через закон во имя общества, обнародовав достоверную по оценке автора информацию.

А был ли доктор?

Рассказ медика, пожелавшего остаться анонимным в беседе с корреспондентом издания «Север.Реалии» Татьяной Вольтской, не прошел проверку на правду в кабинетах Генпрокуратуры. Ведомство вынесло однозначную оценку — «фейк-ньюс», сверившись с положениями нового закона о распространении ложной информации про коронавирус. 

Российские врачи прослыли убийцами ценой «Свободы», Ходорковского и «Новой газеты»

А что до личных свобод госпожи Вольтской, то громким признанием «реаниматолога с 25-летним стажем» о вынужденной эвтаназии из-за нехватки сил и средств в больницах ожидаемо заинтересовались люди в погонах. Как и рассказчиком. Вольтской поступило множество вопросов от следователей с тем, чтобы распутать преступления и наказать виновных, но она молчит якобы из опасений за судьбу источника. За основу в тенденциозном материале журналист взяла рассказ единственного героя. Альтернативные мнения не приводятся.

— Уже сейчас аппаратов ИВЛ не всем хватает, уже сейчас людей принудительно отключают, то есть умерщвляют, — заверил Вольтскую источник.

— А как же это оформляется? — уточнила автор.

— Это правильный вопрос. Главное орудие врача — перо. Оформляется это так, как будто пациент просто умер. Проведены все реанимационные мероприятия, они не помогли. А на самом деле его просто отключили от аппарата ИВЛ. И это постоянная практика, – поделился страшными подробностями собеседник «Реалий».

Фактически врач указал, что засвидетельствовал предумышленные убийства и возможно сам стал их соучастником. Госдума отреагировала. Бывший журналист, а ныне депутат от фракции «Единая Россия» Александр Хинштейн инициировал проверку. Спустя месяц Генпрокуратура подтвердила подозрения народного избранника.

Tell me, кто твой друг

«Север.Реалии», будучи одним из проектов «Радио Свобода», вероятно, свободно трактуют закон о СМИ-иноагентах, требующий соответствующей маркировки всех материалов. Единственное упоминание о том, что нацеленное на Россию издание получает гранты от Конгресса США через агентство по глобальным медиа (USAGM), содержится в разделе «О проекте». Ссылка уводит читателя с главной страницы. В «подвале» главной же декларируется несогласие редакции со статусом «иноагента», которым наделил издание Минюст РФ.

Российские врачи прослыли убийцами ценой «Свободы», Ходорковского и «Новой газеты»

Под иностранные критерии фейки Вольтской подводит и госпожа Тумакова в упомянутой заметке, где та позиционируется борцом за правду, который не испугался российской Фемиды. А Хинштейн — доносчиком. Дескать, есть среди западных журналистов такое понятие, как whistleblower — тот, кто бьет тревогу по поводу общественно значимого события. Следуя логике автора, под это определение попадает и единоросс, но у «Новой газеты» только один «герой», желающий докопаться до правды. Впрочем, за благородными порывами изданий могут скрывать вполне практические и даже политические интересы. Но об этом ниже.

Немного о реалиях Свободы

История сотрудничества петербургской журналистки Александры Грамажаповой с еще одним подразделением «Радио Свободы» не связана напрямую с фейками о вынужденной эвтаназии, однако дает некоторое представление о методах работы получателей грантов США. В феврале этого года Граможапова сообщила в Facebook, что покидает «Кавказ.Реалии» после 3,5 лет «охоты» за главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Устала от «желтухи».

Журналистка дала понять, что среди методов редакции были откровенные вбросы с целью дискредитировать руководство Чечни. Главный редактор Аслан Дукаев почему-то не желал брать на себя ответствнность за фейки и перекладывал свои обязанности на автора поста.

«Да, я понимаю, что не всем дано быть смелыми и профессиональными, но я — не главред. Смею надеяться: если б главредом была я – "Кавказ.Реалии" были бы другими. А именно — профессиональными и сбалансированными. То есть СМИ в полном смысле этого слова», — написала Граможапова.

Откуда из Лондона растут ноги

Вернемся к политическим интересам, ради достижения которых хороши все средства, если верить демиургу Макиавелли. В том числе дискредитация оппонентов. Вставшая на защиту Вольтской госпожа Тумакова не скрывает тесного знакомства с явным бенефициаром очернения российских властей, бывшим нефтяным магнатом и участником залоговых аукционов 90-х господином Михаилом Ходорковским. Проживающий в элитном жилом комплексе на территории богатого лондонского Вестминстера судимый на родине олигарх не жалеет денег на «борьбу с режимом» и щедро финансирует российскую оппозицию. 

Российские врачи прослыли убийцами ценой «Свободы», Ходорковского и «Новой газеты»

Российские оппозиционные журналисты — частые гости на зарубежных мероприятиях, где обсуждается политическое обустройство России. Одну из таких ноябрьских конференций 2018 года с претенциозным названием «Россия вместо Путина» активно подсвечивали ресурсы «Радио Свободы».

Ничто не ново под луной

Что касается «Новой газеты», то ее поддержка дружественного ресурса с американскими корнями может объясняться интересами лондонского олигарха. По данным ФАН, Ходорковский финансировал «Новую» через корреспондента издания Дениса Короткова. Последний известен фейковыми расследованиями и бурной молодостью в бандитском Петербурге.

Российские врачи прослыли убийцами ценой «Свободы», Ходорковского и «Новой газеты»

Мнение эксперта

Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов не удивлен выпаду западного издания в адрес российской медицины. Как и участию Ходорковского. По мнению сенатора, олигарх и зарубежные СМИ действуют в привычной для себя манере.

«Мало у нас заболевших — "ага, значит, скрывают". Секунда не проходит, как мнение у них меняется. Но именно в том ключе, чтобы не совпадать с официальным мнением [российской] власти. Все идет на конфликт. И это не только Ходорковский, это еще и медиахолдинг Госдепа США, который работает достаточно синхронно с этой публикой. <…> А Ходорковский прошлым летом вообще заявил о том, что он создает некую структуру "для поддержания демократии в России", которая будет взаимодействовать с иностранными организациями, государственными и частными. Вот они и взаимодействуют. Financial Times фейк запустила, потом New York Times, теперь вот это. Помимо "Север.Реалии" есть "Сибирь.Реалии", "Крым.Реалии" — чисто госдеповская штука. У них информационные шаблоны, и у них они постоянно новые», — оценил ситуацию Климов.

Российские врачи прослыли убийцами ценой «Свободы», Ходорковского и «Новой газеты»

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Автор: Максим Белых
#госдеп #новая газета #фейки #радио свобода #север реалии

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