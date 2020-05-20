Российские врачи прослыли убийцами ценой «Свободы», Ходорковского и «Новой газеты»

Нашумевшая история месячной давности о жутких реалиях петербургских больниц, в которых врачи якобы отключают пациентов от аппаратов ИВЛ, расписываясь в бессилии бороться за их жизни, снова всплыла в медиапотоке стараниями «Новой Газеты». Корреспондент Ирина Тумакова ставит вопрос: должен ли российский журналист выбирать между личной свободой и правдой. В данном случае переступить через закон во имя общества, обнародовав достоверную по оценке автора информацию.

А был ли доктор?

Рассказ медика, пожелавшего остаться анонимным в беседе с корреспондентом издания «Север.Реалии» Татьяной Вольтской, не прошел проверку на правду в кабинетах Генпрокуратуры. Ведомство вынесло однозначную оценку — «фейк-ньюс», сверившись с положениями нового закона о распространении ложной информации про коронавирус.

А что до личных свобод госпожи Вольтской, то громким признанием «реаниматолога с 25-летним стажем» о вынужденной эвтаназии из-за нехватки сил и средств в больницах ожидаемо заинтересовались люди в погонах. Как и рассказчиком. Вольтской поступило множество вопросов от следователей с тем, чтобы распутать преступления и наказать виновных, но она молчит якобы из опасений за судьбу источника. За основу в тенденциозном материале журналист взяла рассказ единственного героя. Альтернативные мнения не приводятся.

— Уже сейчас аппаратов ИВЛ не всем хватает, уже сейчас людей принудительно отключают, то есть умерщвляют, — заверил Вольтскую источник.

— А как же это оформляется? — уточнила автор.

— Это правильный вопрос. Главное орудие врача — перо. Оформляется это так, как будто пациент просто умер. Проведены все реанимационные мероприятия, они не помогли. А на самом деле его просто отключили от аппарата ИВЛ. И это постоянная практика, – поделился страшными подробностями собеседник «Реалий».

Фактически врач указал, что засвидетельствовал предумышленные убийства и возможно сам стал их соучастником. Госдума отреагировала. Бывший журналист, а ныне депутат от фракции «Единая Россия» Александр Хинштейн инициировал проверку. Спустя месяц Генпрокуратура подтвердила подозрения народного избранника.

По нашему запросу - прокуратура установила наличие «фейк-ньюс» в публикации @SvobodaRadio о том, что в СПб врачи якобы принудительно применяют эвтаназию. https://t.co/f5KHWvDmEu pic.twitter.com/wdxzHauPLT — Александр Хинштейн (@Khinshtein) May 14, 2020

Tell me, кто твой друг

«Север.Реалии», будучи одним из проектов «Радио Свобода», вероятно, свободно трактуют закон о СМИ-иноагентах, требующий соответствующей маркировки всех материалов. Единственное упоминание о том, что нацеленное на Россию издание получает гранты от Конгресса США через агентство по глобальным медиа (USAGM), содержится в разделе «О проекте». Ссылка уводит читателя с главной страницы. В «подвале» главной же декларируется несогласие редакции со статусом «иноагента», которым наделил издание Минюст РФ.

Под иностранные критерии фейки Вольтской подводит и госпожа Тумакова в упомянутой заметке, где та позиционируется борцом за правду, который не испугался российской Фемиды. А Хинштейн — доносчиком. Дескать, есть среди западных журналистов такое понятие, как whistleblower — тот, кто бьет тревогу по поводу общественно значимого события. Следуя логике автора, под это определение попадает и единоросс, но у «Новой газеты» только один «герой», желающий докопаться до правды. Впрочем, за благородными порывами изданий могут скрывать вполне практические и даже политические интересы. Но об этом ниже.

Немного о реалиях Свободы

История сотрудничества петербургской журналистки Александры Грамажаповой с еще одним подразделением «Радио Свободы» не связана напрямую с фейками о вынужденной эвтаназии, однако дает некоторое представление о методах работы получателей грантов США. В феврале этого года Граможапова сообщила в Facebook, что покидает «Кавказ.Реалии» после 3,5 лет «охоты» за главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Устала от «желтухи».

Журналистка дала понять, что среди методов редакции были откровенные вбросы с целью дискредитировать руководство Чечни. Главный редактор Аслан Дукаев почему-то не желал брать на себя ответствнность за фейки и перекладывал свои обязанности на автора поста.

«Да, я понимаю, что не всем дано быть смелыми и профессиональными, но я — не главред. Смею надеяться: если б главредом была я – "Кавказ.Реалии" были бы другими. А именно — профессиональными и сбалансированными. То есть СМИ в полном смысле этого слова», — написала Граможапова.

Откуда из Лондона растут ноги

Вернемся к политическим интересам, ради достижения которых хороши все средства, если верить демиургу Макиавелли. В том числе дискредитация оппонентов. Вставшая на защиту Вольтской госпожа Тумакова не скрывает тесного знакомства с явным бенефициаром очернения российских властей, бывшим нефтяным магнатом и участником залоговых аукционов 90-х господином Михаилом Ходорковским. Проживающий в элитном жилом комплексе на территории богатого лондонского Вестминстера судимый на родине олигарх не жалеет денег на «борьбу с режимом» и щедро финансирует российскую оппозицию.

Российские оппозиционные журналисты — частые гости на зарубежных мероприятиях, где обсуждается политическое обустройство России. Одну из таких ноябрьских конференций 2018 года с претенциозным названием «Россия вместо Путина» активно подсвечивали ресурсы «Радио Свободы».

Ничто не ново под луной

Что касается «Новой газеты», то ее поддержка дружественного ресурса с американскими корнями может объясняться интересами лондонского олигарха. По данным ФАН, Ходорковский финансировал «Новую» через корреспондента издания Дениса Короткова. Последний известен фейковыми расследованиями и бурной молодостью в бандитском Петербурге.

Мнение эксперта

Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов не удивлен выпаду западного издания в адрес российской медицины. Как и участию Ходорковского. По мнению сенатора, олигарх и зарубежные СМИ действуют в привычной для себя манере.