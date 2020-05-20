Депутат Башкортостана не согласен с прогнозом Moody's по оттоку населения из региона

Внутренняя миграция в России на фоне коронавирусной эпидемии усилится в некоторых регионах. Об этом сообщает международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service. Одной из неблагополучных областей названа Республика Башкортостан.

В следующие два года трудоспособное население будет покидать регионы с низкими доходами граждан и слабой инфраструктурой. По мнению аналитиков Moody's Investors Service, население переберется в города и области с более развитой экономикой.

Депутат Государственного Собрания Курултая Республики Башкортостан Загир Хакимов рассказал «Политике Сегодня», что не видит предпосылок для оттока людей из региона. Койки для больных есть с большим запасом, а специально для инфицированных вирусом COVID-19 строится отдельная больница на 520 мест.

«Строительство идет быстро, ее достроят уже через неделю, к концу мая. Республика по этим показателям готова, резкого скачка зараженных у нас нет. На аппарате ИВЛ находится сейчас очень маленькое количество больных. Республика справляется с коронавирусом, все идет ровно и стабильно», — отметил Хакимов.

По словам депутата, в «мирное» время, до коронавируса, люди наоборот возвращались в регион после заработков. Специалисты агентства РИА Новости считают по-другому: по их подсчетам, Башкортостан с 2017 по 2019 год стал самым худшим регионом в части создания рабочих мест, заняв последнее, 85-е место.

Чаще всего рабочие уезжали на заработки из-за того, что с развитием сельского хозяйства применение человеческой силы сильно сократилось, заявил Хакимов:

«Сейчас на одном комбайне можно все поле обработать. Если раньше корову доили вручную, то сейчас одного человека хватит, чтобы с помощью аппаратов обслуживать 10–15 коров. Вот количество таких рабочих мест, конечно, сокращается. Но это не так много. Поэтому некоторые сельчане были вынуждены работать в других субъектах».

Политик посетовал на то, что с введением режима самоизоляции передвижение между регионами сильно затруднено. Поэтому новость о том, что население намерено покинуть Башкортостан, вызвало у Хакимова недоумение.

«А куда сейчас ехать-то?», — удивился депутат.

По состоянию на 20 мая 2020 года, в Республике Башкортостан зарегистрировано 2335 случаев заражения коронавирусом.

В список неблагополучных регионов, по версии Moody's, которые в ближайшее время ждет отток населения, входят также Башкирия, Омская, Нижегородская и Самарская области.