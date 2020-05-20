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17:36   20 Мая 2020
Экономика

В Совфеде предложили дополнительную субсидию на погашение ипотеки семьям с тремя детьми

В Совфеде предложили дополнительную субсидию на погашение ипотеки семьям с тремя детьми

Совет Федерации направил в правительство предложение давать субсидии в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки семьям при рождении или усыновлении третьего ребенка. Об этом сообщает РИА Новости.

Семья при рождении третьего ребенка получает статус многодетной и право на ряд льгот. Например, материнский капитал в размере 466 тыс. рублей и льготную ипотеку под 6% годовых. Если же доход семьи ниже прожиточного минимума на человека, то на детей с 3 до 7 лет выплачивают ежемесячное пособие 5,5 тыс. рублей.

Верхняя палата парламента также выступила с предложением к кабмину освободить от налогов за второй квартал не только представителей малого и среднего бизнеса, но и другие пострадавшие отрасли.

Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что семьи с детьми от 3 до 16 лет получат единовременную выплату в 10 тыс. рублей в рамках поддержки населения в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19). На эти цели из бюджета выделено 197,2 млрд рублей. Выплаты начнутся с 1 июня 2020 года.

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Автор: Илья Романович
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